Україну накриє антициклон. Якої погоди чекати у найближчі дні

Україну накриє антицеклон і з 7-го грудня сонячна погода охопить більшість території країні, проте на крайньому заході та у південній частині, окрім Запоріжжя, небо затягне хмарами. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїйсторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Хмари можуть дотягнути до Кропивницького та районів, а також захопити південні райони Дніпропетровщини. Але все ж сонця в Україні завтра буде значно більше – антициклон», – йдеться у повідомленні.

За такої синоптичної ситуації переважатиме суха погода. Хіба що у південній частині України місцями пройдуть невеликі опади через вплив чорноморського циклону.

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Південно-східний вітер буде завтра поривчастим, некомфортним, часом сильним, додаватиме відчуття холоду.

Найближчої ночі в Україні очікується -6 -12 градусів, на Сході до 14 градусів морозу!

У південній частині та на Заході 0-6 градусів морозу.

Завтра вдень температура повітря становитиме 0-4 градуси морозу. На Півдні та Заході України близько нуля, в Криму та на Закарпатті найтепліше, +2+7 градусів.

У Києві понеділок буде холодним – пануватиме арктична повітряна маса, вітряним та сонячним. Вночі передбачається -7 -9 градусів, на околицях до -10 градусів, завтра вдень -2 -4 градуси.

«Не перемерзайте, одягайтеся тепло, милуйтеся сонцем, бо вже в другій половині тижня, хоча й потепліє, проте знову набіжать хмари і підвищиться вологість повітря», – говорить Наталія Діденко.

За даними Sinoptik, із понеділка у Львові денна температура повітря опуститься до нуля, а вночі до 3 градусів морозу. До середини тижня збережеться хмарна із незначним прояснення погода. У другій половині тижня знову потепліє до +5, +7 градусів, але водночас очікуються дощі.

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