Жорстоко катували жертв. Двом львів’янам загрожує довічне ув’язнення

У Львові слідчі повідомили про підозри зловмисникам, причетним до серії особливо тяжких злочинів, скоєних у трьох областях України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, двоє львів’ян причетні до вбивства та розбійних нападів, під час яких вони жорстоко катували своїх жертв, застосовуючи вогнепальну зброю та бити.

Зловмисників, двох львів’ян віком 26 та 29 років, правоохоронці затримали 30 червня після того як 21 червня близько другої години ночі в одному з сіл Пустомитівського району вони увірвались в будинок, де проживали 63-річний чоловік та його 56-річна дружина. Нападники зв’язали та жорстоко побили господарів, заволоділи грошима та ювелірними виробами, після чого втекли. Від отриманих травм чоловік помер на місці події, його дружина отримала тілесні ушкодження.

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Під час розслідування цього злочину правоохоронці встановили особи зловмисників та зібрали докази їх причетності до ще шістьох кримінальних поавопорушень, зокрема, розбоїв, крадіжок та заволодіння зброєю, скоєних у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях.

3 грудня слідчі, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, повідомили затриманим про підозри у вчиненні умисного вбивства, розбої, крадіжці, заволодінні вогнепальною зброєю та ряд інших епізодів.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

За рішенням суду зловмисники перебувають під вартою. Досудове розслідування триває.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у ніч на неділю, 21 червня, 2020 року невідомі в масках увірвались у будинок 62-річного мешканця Пустомитівщини, забили його до смерті та пограбували. Також постраждала і дружина загиблого.