У Бориславі через камін мало не згорів будинок

У п’ятницю вночі, 4 грудня, у Бориславі в дерев’яному будинку виникла пожежа через камін. Надзвичайникам вдалося оперативно загасити загоряння та врятувати будинок від знищення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

О 04:25 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку на вул. Трускавецькій, 100 у місті Борислав. До місця події негайно виїхали рятувальники.

Завдяки своєчасному залученню сил та засобів вдалось швидко загасити пожежу та не допустити подальшого розповсюдження вогню.

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Пожежу локалізували о 04:46 та ліквідували о 04:52. Внаслідок пожежі вогнем знищено дерев’яну підлогу. Постраждалих та травмованих немає.

До ліквідації займання залучалось вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян бути обережними, обігріваючи свої оселі:

біля кожної печі чи каміну, перед топковим отвором, на горючій підлозі, слід прибити металевий лист, розміром не менше 0,5х0,7 м;

не залишайте печі чи каміни, які топляться, без нагляду;

не залишайте дрова та інші горючі предмети чи матеріали безпосередньо перед топковим отвором;

перед початком, а також впродовж усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі;

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Фото: ДСНС