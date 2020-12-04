У Бориславі через камін мало не згорів будинок

У п’ятницю вночі, 4 грудня, у Бориславі в дерев’яному будинку виникла пожежа через камін. Надзвичайникам вдалося оперативно загасити загоряння та врятувати будинок від знищення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.
О 04:25 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку на вул. Трускавецькій, 100 у місті Борислав. До місця події негайно виїхали рятувальники.
Завдяки своєчасному залученню сил та засобів вдалось швидко загасити пожежу та не допустити подальшого розповсюдження вогню.
Пожежу локалізували о 04:46 та ліквідували о 04:52. Внаслідок пожежі вогнем знищено дерев’яну підлогу. Постраждалих та травмованих немає.
До ліквідації займання залучалось вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки.
Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян бути обережними, обігріваючи свої оселі:
- біля кожної печі чи каміну, перед топковим отвором, на горючій підлозі, слід прибити металевий лист, розміром не менше 0,5х0,7 м;
- не залишайте печі чи каміни, які топляться, без нагляду;
- не залишайте дрова та інші горючі предмети чи матеріали безпосередньо перед топковим отвором;
- перед початком, а також впродовж усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі;
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Фото: ДСНС
Вероніка Рой