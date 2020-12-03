За добу в пожежах на Львівщині постраждало троє людей

Протягом середи, 2 грудня, на Львівщині трапилося сім пожеж, у яких травмувалися троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.
Близько 08:30 трапилася пожежа дерев’яному житловому будинку у Львова на вулиці На Чвертях. У результаті пожежі 37-річний внук власниці будинку отримав опіки спини та лівої руки І, ІІ ступеня. О 08:46 вогнеборці ліквідували загорання речей домашнього вжитку.
Ще одна пожежа сталася о 09:55 в дерев’яному житловому будинку у селі Хітар Сколівського району. О 10:57 пожежу було ліквідовано рятувальниками. У результаті події 70-річний власник будинку отримав опіки ІІ ступеня важкості.
Цього ж дня о 17:17 у цегляному житловому будинку трапилася пожежа у селі Кимир Перемишлянського району. Рятувальники о 18:37 ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі отримав 28-річний онук власника будинку опіки обличчя ІІ ступеня.
За даними ДСНС, з початку року на Львівщині виникло 5292 пожежі, під час яких 76 людей загинуло, ще 69 травмовано. Також підрозділами ДСНС на пожежах врятовано 83 особи.
Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватись правил пожежної безпеки:
- не зловживайте спиртним;
- не перевантажуйте електричну мережу;
- будьте більш уважними та обережними при експлуатації електричних та газових приладів, пічного опалення та при курінні у приміщеннях!
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Вероніка Рой