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За добу в пожежах на Львівщині постраждало троє людей

Вероніка Рой

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Протягом середи, 2 грудня, на Львівщині трапилося сім пожеж, у яких травмувалися троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

 

Близько 08:30 трапилася пожежа дерев’яному житловому будинку у Львова на вулиці На Чвертях. У результаті пожежі 37-річний внук власниці будинку отримав опіки спини та лівої руки І, ІІ ступеня. О 08:46 вогнеборці ліквідували загорання речей домашнього вжитку.

Ще одна пожежа сталася о 09:55 в дерев’яному житловому будинку у селі Хітар Сколівського району. О 10:57 пожежу було ліквідовано рятувальниками. У результаті події 70-річний власник будинку отримав опіки ІІ ступеня важкості.

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Цього ж дня о 17:17 у цегляному житловому будинку трапилася пожежа у селі Кимир Перемишлянського району. Рятувальники о 18:37 ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі отримав 28-річний онук власника будинку опіки обличчя ІІ ступеня.

За даними ДСНС, з початку року на Львівщині виникло 5292 пожежі, під час яких 76 людей загинуло, ще 69 травмовано. Також підрозділами ДСНС на пожежах врятовано 83 особи.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватись правил пожежної безпеки:

  • не зловживайте спиртним;
  • не перевантажуйте електричну мережу;
  • будьте більш уважними та обережними при експлуатації електричних та газових приладів, пічного опалення та при курінні у приміщеннях!

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