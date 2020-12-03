Тернополянин, який хотів вивезти в Польщу 80 тисяч доларів, залишився без грошей

Суд конфіскував у 35-річного тернополянина більше 70 тисяч доларів, які він приховав від митників у пункті пропуску «Краковець – Корчова». Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

Йдеться про випадок, який стався 24 червня у Краковці. У пункт пропуску прибув 35-річний мешканець Тернополя, який прямував до Польщі. Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Під час перевірки прикордонники виявили у дорожній сумці чоловіка більше 80 тисяч доларів. Готівку він, звісно, не задекларував, а також надав документів, що підтверджують її зняття з банківських рахунків.

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За цим фактом склали протокол за ст. 471 Митного кодексу України. Кошти в еквіваленті 10 тисяч євро порушнику повернули, а решту, 70 600 доларів, у нього вилучили.

Справу скерували до Галицького райсуду м. Львова, який вирішив конфіскувати валюту та оштрафувати порушника на 1700 грн. Чоловік із таким рішенням суду не погодився і подав апеляцію, проте програв її.

Львівський Апеляційний суд залишив у силі вирок попередньої інстанції. Відтак 35-річний українець залишився без 70 600 доларів. Всі кошти підуть у держбюджет.

Зазначимо, що всі фізичні особи незалежно від статусу (резидент/нерезидент) при в’їзді та виїзді з України зобов’язані задекларувати валюту та банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує 10 тисяч євро.

Нагадаємо, нещодавно у Шегинях митники також затримали чоловіка, який хотів підпільно ввезти значну суму готівки. Мешканець Львівщини намагався перевезти з Польщі 93 тисячі доларів.

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