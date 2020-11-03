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Митники затримали мешканця Львівщини з 93 тисячами доларів

Наталя Дуляба

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У Шегинях затримали 33-річного мешканця Львівщини, який повертався з Польщі із 93 тисячами доларів. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

 

33-річний житель області прибув у пункт пропуску «Шегині – Медика» за кермом мікроавтобуса. Для перетину митного кордону він обрав смугу руху «зелений коридор», чим засвідчив відсутність будь-яких товарів і цінностей для декларування.

Втім митники вирішили перевірити чоловіка та його авто. У  сумці серед особистих речей вони виявили 93 226 доларів.

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Зазначимо, що всі фізичні особи незалежно від статусу (резидент/нерезидент) при в’їзді та виїзді з України зобов’язані задекларувати валюту та банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує 10 тисяч євро.

За цим фактом правоохоронці склали протокол за ст. 471 Митного кодексу України. Справу скерують до суду, який і визначатиме покарання для порушника.

Еквівалент 10 тисяч євро, 11 686 доларів, митники повернули мешканцю Львівщини, а решту вилучили.

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Фото: митниця

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