Митники затримали мешканця Львівщини з 93 тисячами доларів

У Шегинях затримали 33-річного мешканця Львівщини, який повертався з Польщі із 93 тисячами доларів. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.
33-річний житель області прибув у пункт пропуску «Шегині – Медика» за кермом мікроавтобуса. Для перетину митного кордону він обрав смугу руху «зелений коридор», чим засвідчив відсутність будь-яких товарів і цінностей для декларування.
Втім митники вирішили перевірити чоловіка та його авто. У сумці серед особистих речей вони виявили 93 226 доларів.
Зазначимо, що всі фізичні особи незалежно від статусу (резидент/нерезидент) при в’їзді та виїзді з України зобов’язані задекларувати валюту та банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує 10 тисяч євро.
За цим фактом правоохоронці склали протокол за ст. 471 Митного кодексу України. Справу скерують до суду, який і визначатиме покарання для порушника.
Еквівалент 10 тисяч євро, 11 686 доларів, митники повернули мешканцю Львівщини, а решту вилучили.
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Фото: митниця
Наталя Дуляба