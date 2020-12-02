ОСТАННІ НОВИНИ

У пожежі на Бродівщині постраждала 80-річна бабуся

Наталя Дуляба

|

80-річна мешканка Бродівського району отруїлась продуктами горіння під час пожежі у літній кухні. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Пожежа сталась у вівторок вранці, 1 грудня, орієнтовно о 10:00 год. у селі Мідне Бродівського району. Займання виникло у дерев’яній літній кухні площею 35 кв м.

Внаслідок події постраждала 80-річна жінка, мама власника. Вона отруїлася продуктами горіння, тож її госпіталізували у районну лікарню.

Реклама партнерів

Загасили пожежу рятувальники о 10:42 год. Вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку.

Наразі всі обставини та причина виникнення займання встановлюється.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен
Ольга ДЕНИСЯКА
Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен

Через перебої з електропостачанням у Жовківській районній лікарні Львівської області померли двоє хворих на коронавірус ...

Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...