У пожежі на Бродівщині постраждала 80-річна бабуся

80-річна мешканка Бродівського району отруїлась продуктами горіння під час пожежі у літній кухні. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа сталась у вівторок вранці, 1 грудня, орієнтовно о 10:00 год. у селі Мідне Бродівського району. Займання виникло у дерев’яній літній кухні площею 35 кв м.

Внаслідок події постраждала 80-річна жінка, мама власника. Вона отруїлася продуктами горіння, тож її госпіталізували у районну лікарню.

Реклама партнерів

Загасили пожежу рятувальники о 10:42 год. Вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку.

Наразі всі обставини та причина виникнення займання встановлюється.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.