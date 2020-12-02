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Крематор для тварин у Львові. У ЛКП «Лев» пояснили, чому «завис» його запуск

Соломія Головіна

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До жовтня у Львові на базі ЛКП «Лев» мали запустити в роботу крематор для утилізації мертвих тварин. Втім процес затягується через бюрократичну тяганину і погодження Держпродспоживслужби. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив в.о. директора ЛКП «Лев» Андрій Пінчук.

 

За його словами, підприємство має отримати «добро» від двох інстанцій:

«Крематор передбачає викиди, відповідно на це все потрібно мати дозволи. Є дві інстанції, які це погоджують: Держпродспоживслужба (мова не йде про обласне управління), а також Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва».

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Очільник ЛКП «Лев» каже, що цей процес дуже забюрократизований.

«Перша інстанція, через яку потрібно пройти, – Держпродспоживслужба. Однак через ситуацію з коронавірусом їхні засідання відбувалися вкрай рідко…», – зазначив Андрій Пінчук.

Також виникли певні труднощі із документацією. ЛКП «Лев» залучило кілька фірм для юридичного і технічного супроводу.

«Одна з фірм дещо по-іншому подала це все – як Центр кремації. Однак це не має бути щось масштабне, де щодня спалюватимуть трупи тварин. Це буде крематор, який використовуватимемо не в промислових масштабах, а суто для потреб ЛКП «Лев» і міста. Відповідно було відізвано документи, вони переробляються і знову подаються… Це суто така бюрократична тяганина. Спочатку була затримка з фінансуванням, а зараз затримка по бюрократичній частині», – пояснив очільник ЛКП «Лев».

Зараз на території ЛКП «Лев» обладнують ділянку під крематор. Документи повторно подані в Держпродспоживслужбу.

«Чекаємо на їхнє засідання. «Плюс» ще має відбутися обстеження самого крематора, яке проводитиме ГУ Держпродспоживслужба Львівщини», – каже Андрій Пінчук.

На питання, чи можна очікувати, що до кінця року крематор запрацює, в.о. директора ЛКП «Лев» відповів:

«Можливо, але не факт. Це не залежить ні від ЛКП «Лев», ні від ЛМР, ні від тих фірм, які забезпечують нам юридичний та технічний супровід документації, все наразі замикається на Держпродспоживслужбі».

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