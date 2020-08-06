Восени у Львові запрацює перший в Західній Україні крематор для тварин

У Львові восени запрацює крематор для утилізації мертвих тварин. Про це в інтерв’ю Львівському порталу розповів в.о. директора ЛКП «Лев» Андрій Пінчук.

За його словами, крематор збираються запустити на території ЛКП «Лев» до жовтня.

«Це буде перша в Західній Україні установка, яка дозволятиме спалювати тіла мертвих тварин», – констатував Андрій Пінчук.

При цьому він запевнив, що крематор буде екологічно безпечним.

«Зараз ми розробляємо дозвільну документацію. Наразі не можу сказати конкретно, скільки коштуватиме послуга спалювання, ми ще не робили відповідних розрахунків. Все залежатиме від кількості палива, яке використовуватиметься, від розміру тварини, від того, чи буде це загальне спалення, чи індивідуальне…», – наголосив очільник ЛКП «Лев».

Детальніше про ситуацію із безпритульними котами і собаками у Львові, плани щодо будівництва Муніципального центру для тварин читайте у інтерв’ю з в.о. директора ЛКП «Лев» Андрієм Пінчуком.

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