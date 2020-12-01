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В Україні зріс прожитковий мінімум

Ольга Денисяка

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З 1 грудня прожитковий мінімум в Україні зріс до 2 189 гривень. Це передбачено статею 7 закону про держбюджет на 2020 рік, передає Львівський портал.

 

Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум буде таким:

  • для дітей віком до 6 років 1 921 гривня; 
  • для дітей віком від 6 до 18 років 2 395 гривень; 
  • для працездатних осіб — 2 270 гривень; 
  • для осіб, які втратили працездатність — 1 769 гривень. 

Це третє підвищення прожиткового мінімуму у 2020 році. Перше було з 1 січня — 2 027 грн, друге з 1 липня – 2 118 грн. Від прожиткового мінімуму залежать пенсії українців та інші виплати.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що в Україні на сьогодні реальна вартість прожиткового мінімуму в країні становить 4,2-4,3 тис. грн.

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