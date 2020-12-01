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Свята не за горами. У скільки цьогоріч обійдеться новорічна ялинка?

Вероніка Рой

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Ялинкові базари в Україні відкриються після 10 грудня. Цьогоріч середня ціна новорічної красуні стартує від 75 грн за деревце. Про це повідомляє Держлісагентство.

 

«Лісівниками вже розпочато роботу щодо реалізації «новорічних красунь» для потреб місцевого населення. Після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах», – йдеться у повідомленні.

Лісівники планують реалізувати в Україні у 202 році понад 500 тисяч ялинок. За даними Держлісагентства, популярністю серед українців користуються: сосна звичайна, сосна палласа (кримська), ялина європейська (смерека), ялина біла (ялиця).

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Середня ціна на ялинки в цьому році – 75 грн. Зокрема, на Львівщині її вартість стартуватиме від 94 грн.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові затвердили перелік локацій, де у Львові дозволено продавати ялинки.

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