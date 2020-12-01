Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен

Через перебої з електропостачанням у Жовківській районній лікарні Львівської області померли двоє хворих на коронавірус пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ. Спеціальна комісія з’ясовує причини смерті людей і оцінює дії медиків. Правоохоронці порушили дві кримінальні справи, триває слідство. Все, аби з’ясувати: чи була у медиків можливість врятувати життя?

Лікарню двічі попередили про знеструмлення

27 листопада у лікарні двічі вимикали світло. Спершу світло зникло о 13:00 год. Працівники районного електроенерго повідомили Жовківську лікарню, що на підстанції необхідно провести поточні аварійні роботи. Однак у медзакладі у той час проводилась планова операція, відтак світло оперативно поновили. Після 16:00 год. лікарі завершили операцію і повідомили про це працівникам електроенерго.

Близько 17:50 год. відбулось друге знеструмлення. У лікарні зазначають, що світла не було до 18:35 год , а у поліції, що до 19:10.

В той час у реанімаційному відділенні перебували троє пацієнтів з діагнозом коронавірус, які були підключені до апаратів ШВЛ. О 18:40 помер один хворий, а о 19:10 – другий. Третій пацієнт залишився живим. За попередньою інформацією, причина смерті – дихальна недостатність.

Пацієнтів намагались врятувати вручну

Впродовж знеструмлення реанімації Жовківської лікарні електричний генератор весь час стояв у гаражі, що поблизу відділення, а пацієнтів намагалися врятувати вручну.

У лікарні переконані, що люди померли не через знеструмлення, оскільки під час відключення світла спрацювали акумулятори апаратів ШВЛ, а отже подача кисню хворим не припинилася. Згодом лікарі власноруч замінили апарати штучної вентиляції легень за допомогою спеціальних мішків з повітрям.

«Реанімація – це відділення, в якому завжди перебувають важкі хворі. Ці двоє пацієнтів були у вкрай важкому стані, одна перебувала у нас ще з 5 листопада. Комісія з’ясує, що стало причиною смерті, але я вважаю, що пацієнти померли не через відімкнення світла», – заявив у коментарі Львівському порталу заступник директора Жовківської лікарні Володимир Боровик.

Чи стало причиною смерті пацієнтів знеструмлення та відсутність генератора на місці перевіряє спеціальна комісія. У той же час головний лікар медзакладу Ігор Шевців від п’ятниці 27 листопада перебуває на лікарняному.

«Дуже цікаво, що 27 листопада о 10:00 год. Ігор Шевців зліг на лікарняне. Відповідні служби перевірять. бо це – службова халатність. Маючи альтернативні джерела енергії, два генератори, як це треба було не поважати тих людей, які були на ШВЛ, щоб не скористатися генератором», – обурений заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Що з генераторами?

Кожна лікарня Львівщини, яка приймає хворих на коронавірус, має альтеративні засоби енергопостачання. Для оновлення та закупівлі обладнання три місяці тому виділили кошти з обласного бюджету.

Жовківська центральна районна лікарня не виняток. Тут є аж два електричних генератори, які можна застосовувати при аварійних відключеннях світла. Один електрогенератор під’єднаний до електромережі в пологовому відділенні. А другий електрогенератор буцімто припадає пилюкою у гаражному приміщенні на території лікарні, і з незрозумілих причин не був задіяний.

Заступник директора Жовківської лікарні Володимир Боровик пояснює: генератор не підключали, оскільки думали, що світло швидко увімкнуть.

«Ми думали, що електропостачання швидко відновиться, тому не принесли генератор. Пацієнти у реанімації постійно отримували живлення», – запевняє медик.

У «Львівобленерго» кажуть, що спрогнозувати скільки часу займе ремонт – неможливо. І наголошують, що узгоджували час відключення з працівниками медзакладу.

«Близько 13:20 год. мешканці Жовкви звернулись до колцентру та повідомили, що є проблеми з мережею. Наші працівники виїхали на місце і з’ясували, що є проблеми із запобіжником. Відповідно відразу зв’язались з Жовківською районною лікарнею. Вони спочатку дозволу не давали, оскільки проводилась планова операція, потім дозвіл дали. Тобто лікарня була попереджена про відключення», – пояснила Львівському порталу речниця ПрАТ «Львівобленерго» Галина Петрушка.

Володимир Боровик також підтвердив, що медики знали про заплановане знеструмлення.

Працівники лікарні нікого не повідомили про знеструмлення

При виникненні неконтрольованої ситуації, керівництво лікарні мало повідомити про це відповідні служби. Однак працівники Жовківської лікарні, яка підпорядковується районній раді, не повідомили про відімкнення електропостачання нікого з обласних і районних посадовців.

«Випадок справді безпрецедентний. Якщо трапляються якісь ситуації локального рівня, кожен керівник установи знає, що він має усунути ці проблеми, заручитись підтримкою інших служб – ДСНС, РЕМ, або, якщо не дає собі ради, повідомити департамент охорони здоров’я, керівника робіт із ліквідації, заступника, голову районної адміністрації, голову райради. Бодай когось, хто міг би втрутитись в ситуацію. На жаль, ніхто нікому не повідомив про те, що о 13:00 відбулось перший раз знеструмлення, а потім повторно», – наголосив під час брифінгу 30 листопада Іван Собко.

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький вбачає вину у смерті пацієнтів у головному лікарі Жовківської районної лікарні та голові Жовківської РДА та вже ініціював їхнє звільнення.

Також при департаменті Львівської ОДА створили спеціальну комісію обласного департаменту охорони здоров’я з розслідування причини трагедії, яка впродовж декількох днів працювала у лікарні і надвечір, 1 грудня, дійшла до висновку, що у смерті двох пацієнтів Жовківської районної лікарні винне керівництво медичного закладу.

Члени комісії також переконані – чергові лікарі Жовківської райлікарні, зробили все для порятунку пацієнтів, а от керівництво не зробило нічого, аби підключити реанімацію до резервного живлення.

«Комісія опрацювала надану інформацію та дійшла до висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення. Водночас під час вимкнення енергії адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення», – розповів директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

За фактом смерті двох людей у Нацполіції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (службова недбалість) та ч.2 ст 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на термін до восьми років.

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