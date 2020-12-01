Підприємці «нагріли» понад мільйон на будівництві військового гуртожитку у Яворові

На Львівщині горе-підприємці «розпиляли» мільйон на будівництві військового гуртожитку у місті Яворів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, двоє підприємців, зловживаючи службовим становищем та підробивши документи, незаконно заволоділи бюджетними коштами під час проведення будівництва військового гуртожитку у місті Яворів.

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Під час досудового розслідування встановлено, що один із зловмисників, 43-річний львів’янин, директор будівельної компанії, уклав угоду із Західним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України на будівництво гуртожитку для військовослужбовців у місті Яворів. У період від жовтня 2019 року до травня 2020 року він складав акти виконаних робіт, куди вносив недостовірні дані, завищуючи об’єми виконаних робіт. Таким чином зловмисник заволодів бюджетними коштами у сумі понад 950 тисяч гривень.

Окрім того, слідчі встановили, що до заволодіння бюджетними коштами причетний директор ще одного підприємства, 45-річний мешканець Пустомитівського району, який уклав угоду з підприємством-забудовником на виконання робіт з утеплення гуртожитку. Увійшовши в змову із директором підприємства, він використовував дешевші теплоізоляційні матеріали, що призвело до завищення вартості робіт на суму майже 120 тисяч гривень.

Таким чином, зловмисники завдали державному бюджету збитків у розмірі понад 1 мільйон гривень.

Директору фірми-забудовника повідомили про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч.3,5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі до 12 років.

Його спільнику, директору підприємства, що займалось утеплювальними роботами, повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як зазначають у поліції, 30 листопада слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду.

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