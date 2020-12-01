ОСТАННІ НОВИНИ

Підприємці «нагріли» понад мільйон на будівництві військового гуртожитку у Яворові

Соломія Головіна

|

На Львівщині горе-підприємці «розпиляли» мільйон на будівництві військового гуртожитку у місті Яворів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається, двоє підприємців, зловживаючи службовим становищем та підробивши документи, незаконно заволоділи бюджетними коштами під час проведення будівництва військового гуртожитку у місті Яворів.

Реклама партнерів

Під час досудового розслідування встановлено, що один із зловмисників, 43-річний львів’янин, директор будівельної компанії, уклав угоду із Західним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України на будівництво гуртожитку для військовослужбовців у місті Яворів. У період від жовтня 2019 року до травня 2020 року він складав акти виконаних робіт, куди вносив недостовірні дані, завищуючи об’єми виконаних робіт. Таким чином зловмисник заволодів бюджетними коштами у сумі понад 950 тисяч гривень.

Окрім того, слідчі встановили, що до заволодіння бюджетними коштами причетний директор ще одного підприємства, 45-річний мешканець Пустомитівського району, який уклав угоду з підприємством-забудовником на виконання робіт з утеплення гуртожитку. Увійшовши в змову із директором підприємства, він використовував дешевші теплоізоляційні матеріали, що призвело до завищення вартості робіт на суму майже 120 тисяч гривень.

Таким чином, зловмисники завдали державному бюджету збитків у розмірі понад 1 мільйон гривень.

Директору фірми-забудовника повідомили про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч.3,5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі до 12 років.

Його спільнику, директору підприємства, що займалось утеплювальними роботами, повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як зазначають у поліції, 30 листопада слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...