ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині експоліцейські підробили документи, щоб отримати 1,3 млн грн допомоги

Наталя Дуляба

|

На Львівщині на лаві підсудних опинились колишні правоохоронці, яких обвинувачують у незаконному отриманні 1,3 млн грн матеріальних допомог. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Досудове розслідування встановило, що колишні правоохоронці під час проходження військово-лікарської комісії підробили медичні документи, на підставі яких у подальшому отримали кошти одноразової грошової допомоги у зв’язку з отриманням захворювання за час проходження служби в ОВС.

Загалом шахраї отримали допомог на 1,3 млн грн. Ці кошти вони вже повернули у держбюджет.

Реклама партнерів

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.3,4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч.3 ст.190 (шахрайство) ККУ.

Максимальне покарання, яке загрожує експоліцейським,  – до восьми років позбавлення волі.

На розгляд суду скерували 10 обвинувальних актів. Саме суд вирішуватиме подальшу долю фігурантів справи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...