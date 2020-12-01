Комісія назвала винних у смерті пацієнтів Жовківської лікарні

Медичні працівники, які були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент смертельного відключення електроживлення у Жовківській лікарні. Водночас адміністрація лікарні не вчинила жодних дій щоб відновити резервне живлення. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Як відомо, у Жовківській центральній районній лікарні впродовж двох днів працювала комісія департаменту охорони здоров’я. Були відібрані пояснення у медичних працівників, які на момент події перебували у лікарні, та представників адміністрації.

«Комісія опрацювала надану інформацію та дійшла до висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення. Водночас під час вимкнення енергії адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення», – розповів директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

Реклама партнерів

Відповідно, на власника лікарні, а саме на Жовківську районну раду, підготували лист з ініціативою звільнення керівництва лікарні.

«Робота департаменту на цьому не завершиться. Департамент проведе клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги померлим. За результатами такої оцінки зможемо зрозуміти, чи ці випадки смерті пов’язані із відключенням енергії», – наголосив голова комісії Андрій Голдун.

За фактом смерті двох людей у Нацполіції Львівщини відкрили кримінальне провадження Винуватцям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Детальніше читайте у статті Львівського порталу: «Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен»

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.