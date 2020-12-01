Чим дивуватиме Львівський органний зал у грудні: перелік подій

Увесь 2020 рік Львівського органного залу проходив під гаслом «Українське наживо». Але кульмінацією цього насиченого року є останній його місяць – грудень. Він буде сповнений різною за стилями, настроями та жанрами музикою: цілий цикл симфонічних прем’єр творів знакових українських композиторів та виступи провідних органістів зі всієї України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Вперше в Україні – гурт «Євшан-зілля» з унікальною програмою «Етно-джаз-рок з органом». Свіжий подих народних пісень, які заворожують сучасно-стилізованим звучанням та нагадують про історичне коріння нашого народу. Традиційно-тепле тембральне звучання народного вокалу та інструментів під супровід органа. Все це та багато іншого чекатиме слухачів вже 4-го грудня.

Продовжується великий проєкт «Симфонічні прем’єри» – це монументальні музичні полотна українських класиків, які раніше не чули: незнана музика Людкевича, Туркевич, Придаткевича, Рудницького, яка не звучала через історичні перипетії та брак інформації, але гідна посісти місце у світовій скарбниці класики.

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Другий концерт циклу ознаменований світовою прем’єрою Стефанії Туркевич – «Руки». Вона є першою професійною композиторкою на теренах України, авторкою численних симфонічних, камерних та хорових творів. Також у програмі прозвучить концерт для скрипки з оркестром ля мажор Станіслава Людкевича – неперевершений зразок пізньої романтики.

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Третій, завершальний концерт проєкту – це вечір фортепіанної краси по-українськи. Два фортепіанні концерти раннього Людкевича стануть справжньою родзинкою вечора, а на завершення – прем’єрне виконання Симфонії № 2 «Українська» Антіна Рудницького. Кожен концерт будуть супроводжувати лекції провідних музикознавців Галицького Музичного Товариства. Спецпроєкт громадської організації Collegium за підтримки Українського культурного фонду. У Львівському органному залі дійства відбуватимуться 11 та 23 грудня.

Ексклюзивно прозвучать твори сучасних українських композиторів, написані спеціально для Львівського органного залу. Світова прем’єра твору Богдани Фроляк «Звучання Пінзеля» для органа та струнного оркестру. Ідея присвятити твір Ґеорґу Пінзелю належать саме їй, адже простір Органного залу з його архітектурою зовні і зсередини, а також чудовою акустикою якнайкраще личить до його звучання! Другий органно-оркестровий концерт – це радісна, життєстверджувальна музика від сучасників – Віктора Камінського, Золтана Алмаші та Олега Безбородька. Класика точно може бути живою, цікавою та ультрасучасною. Стати свідком народження нового можна буде 18 та 27 грудня.

Традиційно, улюблені львівські органістки-солістки Органного залу Надія Величко, Олена Мацелюх та Світлана Позднишева дадуть сольні концерти: «Музика Баха» (6 грудня), «Казки арабської ночі» (9 грудня), «Прогулянка Монмартром» (19 грудня), «Різдвяна казка» (30 грудня) та «Пори року» (12 та 25 грудня). А в останній день грудня органістки потішать відвідувачів спільним новорічним концертом, який задасть настрій прийдешньому року.

Також львів’ян потішать музикою запрошені гості Органного залу. 5 грудня виступить талановитий піаніст Єгор Грушин із сольним концертом. Струнний квартет «Фенікс» подарує «Нічні молитви» 16 грудня, а камерний оркестр «Поліфонія» зарядить рідзвяним духом 28 грудня. Окрім цього, до Органного залу завітають органісти Наталія Молдован (13 грудня), Станіслав Калінін та Станіслав Яковлєв (17 грудня), Наталія Лендєл (20 грудня).

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