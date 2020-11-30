Зеленський пропонує відтермінувати обов'язкові касові апарати для ФОПів

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт щодо відтермінування до 1 січня 2022 року обов’язкового використання касових апаратів для фізосіб-підприємців. Про це йдеться у тексті законопроєкту на сайті Верховної Ради, передає Львівський портал.

У законопроєкті йдеться про зміну термінів впровадження обов’язкових РРО (реєстраторів розрахункових операцій).

Так, для ФОПів 2-4 груп платників податків, доходи яких не перевищують граничний обсяг доходів для першої групи, (крім «ризикових» сфер), обов’язкові РРО (ПРРО) пропонується відтермінувати до 1 січня 2021 року.

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Також, пропонується:

визначити граничний обсяг доходів для використання спрощеної системи сплати Єдиного податку;

виключити норми компенсації частини суми від санкцій «продавця» покупцям через порушення порядку проведення розрахункових операцій частини суми;

скасувати штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО;

продовжити на рік (до 1 січня 2022 року) застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення вимог закону щодо використання РРО (крім «ризикових сфер»);

запровадити поняття «дистанційні послуги» та передбачити незастосування РРО (ПРРО) під час їхнього надання, за умови розрахунків за допомогою банківських систем.

У законопроєкті зазначають, що він «забезпечить створення умов для адаптації малого бізнесу до застосування нових правил обліку розрахункових операцій, зменшення адміністративного навантаження на бізнес, сприятиме збереженню робочих місць, розвитку підприємництва та виведенню економіки з тіні, що призведе до збільшення доходів як державного, так і місцевих бюджетів».

Зазначимо, ФОПи вимагають, аби Верховна Рада України скасувала законопроєкти №385031 і №385032, які запровадять повну фіскалізацію малого бізнесу.

Натомість вони наполягають, аби до 21 листопада парламент ухвалив альтернативні законопроєкти №3853-1 (2) та №3993, що дозволяють зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Законопроєкти, прийняття яких вимагають підприємці, з-поміж іншого скасовують норми про обов’язкові реєстратори розрахункових операцій для дрібного бізнесу.

Якщо до підприємців не дослухаються, то вже з 2021 року всі ФОПи, які продають товари та послуги, зобов’язані будуть застосовувати РРО (касові апарати), а за найменші помилки у звітності чи перебої з Інтернетом їм загрожують великі штрафи.

Як писав Львівський портал, більше ніж половина українців підтримують розширення сфери застосування касових апаратів.

Так, 50% опитаних громадян вважають, що розширення сфери використання касових апаратів є наведенням ладу з податками. А 38% українців такий крок влади називають утисками малого підприємництва.

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