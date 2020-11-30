Поблизу Домініканського собору відновили квіткову браму. Фото до і після

У Львові у пам’ятці-архітектури на вулиці Ставропігійській, 4, відреставрували квіткову історичну браму за кошти міста та мешканців. Про це інформує Бюро спадщини.

Металеву браму фахівці відновлювали близько двох місяців.

«Ця брама була дуже незадовільного вигляду через облущену стару фарбу і численні пошкодження. Ми знали, що попереду нас чекає багато роботи, але двомісячний результат був того вартий. Тепер відновленою вона привертає увагу своїм незвичним забарвленням та декоративним оздобленням», – зазначив реставратор Ігор Добрянський.

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Фахівці вирівняли деформовану конструкцію брами та відновили її засклення, яке частково було забите металом. Додатково реставратори встановили новий австрійський замок, який хоч і не рідний, але відповідає по віку брамі.

«Особливістю цією брами є те, що її елементи не приварені, а фіксуються на заклепках. Вони додають брамі додаткового шарму. Також ми відновили полотно в місці, де врізався старий кодовий замок та виготовили і встановили нову клямку», – додав реставратор.

Браму відновили завдяки програми співфінансування з мешканцями. Загальна вартість реставрації становила більше 63 000 грн з яких місто оплатило 44 378 грн, а іншу частину – мешканці.

Зазначимо, у Львові завершився набір заявок для участі у Програмі співфінансування. Відтак ЛКП «Бюро спадщини» допоможе відреставрувати ще 50 історичних брам та вікна у 20 будинках міста. З переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

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Фото: Бюро спадщини