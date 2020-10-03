Чому не всім хворим на COVID-19 потрібно робити КТ: пояснення медиків

Комп’ютерну томографію не потрібно робити всім пацієнтам із підозрою чи вже підтвердженим коронавірусом. Медики наголошують: на таку процедуру має скерувати лікар при важкому перебігу хвороби, її не можна призначати собі самостійно. Про це Львівському порталу повідомили у Нацслужбі здоров’я України.

Чимало пацієнтів з симптомами ГРВІ, ймовірним або підтвердженим коронавірусом, які лікуються вдома, вимагають від свого сімейного лікаря направлення на комп’ютерну томографію для того, щоб переконатись, чи мають звичайне ГРВІ, чи легкий перебіг COVID-19. Втім така тактика є хибною, оскільки далеко не всім потрібно проходити цю процедуру.

Згідно з результатами нових досліджень, зміни в легенях за типом вірусної пневмонії спостерігають у більшості пацієнтів з COVID-19 навіть при легкому перебігу. Так, близько 88% випадків коронавірусної хвороби протікають з ознаками запалення; пік змін у легенях припадає на 7-11 день хвороби, а після 14 дня запалення потроху починають вщухати.

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«Навіть якщо пацієнт зробить КТ, яке виявить запалення, лікування все одно лишається симптоматичним, плюс відпочинок та щедре пиття. Адже сама по собі наявність запалення в легенях не є прямим показанням до госпіталізації чи зміни тактики лікування, якщо людина не має погіршення стану», – кажуть в НСЗУ.

Колишня міністрека охорони здоров’я України Уляна Супрун також наголошує на тому, що хворим із легкою формою COVID-19 не варто самостійно призначати собі КТ. На комп’ютерну томографію пацієнта повинен скерувати лікар при відповідних на те показах.

«Зробивши знімок, пацієнти можуть побачити вірусні зміни по типу “матового скла” і починають приймати одразу 2-3 антибіотики з резервного ряду. Але самі по собі дані про вірусне ураження легень є у більшості пацієнтів. І це не є причиною пити антибіотики», – відзначає Уляна Супрун.

Коли рекомендують робити рентген чи КТ легень при COVID-19?

Їх не варто робити для первинної діагностики COVID-19. Тестування на наявність вірусу залишається єдиним специфічним методом діагностики. Завжди потрібне підтвердження тестом, навіть якщо знімок показує зміни.

Крім того, зміни на знімку можуть бути викликані іншими інфекціями та хворобами: грипом, SARS чи MERS. Це сильно нівелює специфічність цього виду діагностики для COVID-19.

Знімок також навряд покращить клінічні результати у разі хвороби, тобто зробите ви його чи ні, одужання не настане швидше. Такі висновки наводить огляд із Кокранівської бази даних. Це стосувалося пацієнтів з інфекцією нижніх дихальних шляхів, які мали чи не мали рентгену.

Робити знімок рекомендовано госпіталізованим пацієнтам із важким перебігом хвороби, що мають конкретні клінічні показання до КТ, наприклад, задишку чи наявність супутньої патології. В будь-якому разі направляти на КТ чи рентген має лише лікар.

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