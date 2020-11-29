На Львівщині водій насмерть збив підлітка та втік з місця аварії

Пізно ввечері 28 листопада у Миколаївському районі Львівської області невідомий водій насмерть збив 16-річного хлопця. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась близько 23:23 год. у селі Ричагів Миколаївського району.

Невідомий автомобіль збив 16-річного хлопця, мешканця села Кагуїв Миколаївського району. Від отриманих травм пішохід помер на місці події.

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Водій на автомобіля залишив місце ДТП. Обставини події встановлюються.

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