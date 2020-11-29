На Львівщині під час пожежі в будинку загинув чоловік

Вночі 29 листопада у селі Копань на Перемишлянщині під час пожежі в будинку загинув 49-річний мешканець. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Пожежа виникла близько 01:12 год. в одноповерховому дерев’яному житловому будинку.

Під час гасіння пожежі виявили тіло 49-річного мешканця будинку. Пожежу вдалось загасити о 03:52 год., пожежу ліквідовано. Обставини події встановлюються.

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