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Львів'янка стала призеркою чемпіонату Європи з художньої гімнастики

Ольга Денисяка

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Львів’янка Каріна Сидорак стала призеркою чемпіонату Європи з художньої гімнастики. Спортсменка виборола срібло у вправі зі стрічкою. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури Львівської ОДА.

 

На чеміпонаті Європи з художньої гімнастики завершилась церемонія нагородження у командних змаганнях, що включали групові вправи серед дорослих та індивідуальні серед юніорок. На першу сходинку п’єдесталу пошани піднялась національна збірна України, у складі якої виступала 14-річна львів‘янка Каріна Сидорак.

Також Каріна Сидорак виборола срібло чемпіонату Європи у вправі зі стрічкою. Гімнастка є вихованкою тренерів Катерини Сороковської та Ірини Іванів.

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Нагадаємо, чемпіонат Європи з художньої гімнастики відбувається у Києві.

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