За добу бойовики шість разів порушили «тишу» на Донбасі

У зоні бойових дій на Донбасі у п’ятницю, 27 листопада, бойовики 6 разів порушили «всеосяжне перемир’я». Українські військові не відкривали вогонь у відповідь. Про це Львівському порталу повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

Так, тричі українська сторона зафіксувала порушення режиму припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Поблизу Авдіївки бойовики відкривали вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Біля Водяного застосовували великокаліберний кулемет, а на ділянці біля Опитного використали ручний протитанковий гранатомет.

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Також за останню добу бойовики двічі відкривали вогонь поблизу Шуми та один раз – неподалік Катеринівки.

У штабі зазначили, що українські військовослужбовці не застосовували зброю у відповідь на неприцільний вогонь. За добу бойових втрат та поранень серед бійців ООС не було.

Від початку поточної доби бойовики знову порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи. Так, вогонь відкривали поблизу Водяного, а з окупованої Ужівки бойовики застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

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