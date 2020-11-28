Відомий український диригент дасть концерт у Львові

Львівська національна філармонія імені М. Скорика продовжує реалізувати проєкт «Дириґенти. Українською»! Другий концерт серії відбудеться 4 грудня о 19:00 год. у Концертному залі Людкевича. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Дириґенти. Українською – проєкт про таємницю співпраці і співжиття дириґента і оркестру. Завдяки ньому молоді та перспективні українські дириґенти мають можливість виступити із одним із найбільших та найдавніших українських оркестрів – Академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії!

Крім того, кожна подія проєкту розкриває відповіді на популярні запитання серед слухачів, зокрема що являє собою професія дириґента, яка його функція та хто в тандемі оркестр – дириґент головніший? З допомогою відео та фотоматеріалів, які можна знайти на офіційних сторінках Львівської національної філармонії (на сайті та соцмережах), усі охочі можуть познайомитися ближче із солістами, дириґентами, а також композиціями, що звучатимуть у програмі.

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Зокрема, перший концерт із серії «Дириґенти. Українською» відбувся у жовтні під батутою одеської дириґентки Маргарити Гринивецької. Солістами виступили львівська скрипалька Марія Ткачик та київський скрипаль Андрій Павлов. Концерт отримав схвальні відгуки. Запис трансляції можна переглянути на YouTube-каналі Львівської національної філармонії.

Другий концерт із цього циклу пройде під батутою молодого львівського дириґента – Ігоря Муравйова. Програму події складе «Українська сюїта» львівського композитора Миколи Колесси, знаменита «Гаффнерівська» симфонія (№35) Моцарта, яка початково була створена для сім’ї Гаффнерів як Серенада для супроводу церемоніалу із надання дворянського титулу Зигмунду Гаффнеру, батько якого свого часу був мером Зальцбурга, звідки походив сам Моцарт. Завершиться подія прем’єрним виконанням Третього фортепіанного концерт Петра Чайковського. Сольну партію виконає Андрій Макаревич.

Дириґент Ігор Муравйов також розповів про цю програму: «Цього року світ відзначає ювілеї двох музичних корифеїв. 250 років від народження Людвіга Ван Бетховена, та 180 років від народження Петра Чайковського. Також фортепіанний концерт Чайковського повноцінно (всі три частини) буде виконуватися вперше в Україні».

Квитки можна придбати у касі філармонії. Детальна інформація про подію доступна за посиланням.

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