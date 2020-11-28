ОСТАННІ НОВИНИ

У виправній колонії у Дрогобичі вбили в'язня

Ольга Денисяка

|

27 листопада у Дрогобицькій виправній колонії вбили 63-річного засудженого. Ним виявився інший засуджений, який відбував покарання за скоєння вбивства. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

27 листопада, близько 13.00, до поліції надійшло повідомлення про те, що на території колонії, розташованої у Дрогобичі, помер засуджений.

На місці працювала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та співробітники інших служб Дрогобицького відділу поліції.  На тілі загиблого, 63-річного засудженого, експерти виявили колоті рани на спині.

Реклама партнерів

Під час проведення слідчих дій, правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний інший засуджений віком 55 років, який відбуває покарання за вбивство.

За фактом слідчі Дрогобицького відділу поліції за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури  відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...