У виправній колонії у Дрогобичі вбили в'язня

27 листопада у Дрогобицькій виправній колонії вбили 63-річного засудженого. Ним виявився інший засуджений, який відбував покарання за скоєння вбивства. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

27 листопада, близько 13.00, до поліції надійшло повідомлення про те, що на території колонії, розташованої у Дрогобичі, помер засуджений.

На місці працювала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та співробітники інших служб Дрогобицького відділу поліції. На тілі загиблого, 63-річного засудженого, експерти виявили колоті рани на спині.

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Під час проведення слідчих дій, правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний інший засуджений віком 55 років, який відбуває покарання за вбивство.

За фактом слідчі Дрогобицького відділу поліції за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років.