У Львові затримали підозрюваного у вбивстві мешканця Херсона

27 листопада правоохоронці затримали у Львові 44-річного зловмисника, який шість років переховувався від слідства. Чоловіка підозрюють у вбивстві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

5 вересня 2014 року у Херсоні було виявлено тіло раніше судимого 36-річного місцевого мешканця з вогнепальними пораненнями.

Під час досудового розслідування, проведеного у рамках кримінального провадження за ч 1. ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що у скоєнні злочину обґрунтовано підозрюється 44-річний місцевий мешканець, приватний підприємець.

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Протягом шести років зловмисник переховувався від слідства. Поліція Херсонщини оголосила підозрюваного у міжнародний розшук.

27 листопада працівники управління кримінальної поліції спільно з бійцями батальйону особливого призначення поліції Львівщини затримали підозрюваного у Львові. За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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Фото: Нацполіція Львівщини