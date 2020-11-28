У суботу, 28 листопада, у Львові випав перший сніг. Про це повідомляє Львівський портал.

Вночі та вдень у Львові – дощ та мокрий сніг, а на дорогах є ожеледиця. Температура вдень – від 1° морозу до 4° тепла. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень поривчастий.

Реклама партнерів

У неділю, 29 листопада, також очікується хмарна погода. Температура вночі становитиме 1-3 градуси морозу, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 2 градусів тепла. Вночі та вдень синоптики прогнозують сніг. Вітер західний 5-10 м/с.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Львівський портал, Instagram/ Roman Tokarsky, Facebook/ Diana Korpan