У Солонці та Буську встановили камери автофіксації порушень ПДР

У селищі Солонка та місті Буськ встановили три камери, які в автоматичному режимі фіксують порушення правил дорожнього руху, а зокрема перевищення швидкості. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.
Станом на сьогодні камери працюють у тестовому режимі та уже найближчим часом працюватимуть на постійній основі.
Тестові камери працюють у таких місцях:
- М-06 Київ-Чоп км 555+730 с. Солонка
- М-06 Київ-Чоп км 555+662 с. Солонка
- М-06 Київ-Чоп км 490+400 м. Буськ
До кінця 2021 року на Львівщині має з’явитися ще 21 така камера.
«Безпека дорожнього руху є одним із найбільших наших пріоритетів і ми завжди це декларували. Тестуємо зараз перші три камери автоматичної фіксації порушень ПДР, а до кінця 2021 року на дорогах державного значення Львівщини таких камер буде щонайменше двадцять одиниць» – розповів керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.
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Фото: Служба автомобільних доріг
Вероніка Рой