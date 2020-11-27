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У Солонці та Буську встановили камери автофіксації порушень ПДР

Вероніка Рой

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У селищі Солонка та місті Буськ встановили три камери, які в автоматичному режимі фіксують порушення правил дорожнього руху, а зокрема перевищення швидкості. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

 

Станом на сьогодні камери працюють у тестовому режимі та уже найближчим часом працюватимуть на постійній основі.

Тестові камери працюють у таких місцях:

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  • М-06 Київ-Чоп км 555+730 с. Солонка
  • М-06 Київ-Чоп км 555+662 с. Солонка
  • М-06 Київ-Чоп км 490+400 м. Буськ

До кінця 2021 року на Львівщині має з’явитися ще 21 така камера.

«Безпека дорожнього руху є одним із найбільших наших пріоритетів і ми завжди це декларували. Тестуємо зараз перші три камери автоматичної фіксації порушень ПДР, а до кінця 2021 року на дорогах державного значення Львівщини таких камер буде щонайменше двадцять одиниць» – розповів керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

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Фото: Служба автомобільних доріг 

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