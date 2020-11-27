У Львові відкрили пункти обігріву

У Львові відкрили два пункти обігріву для бездомних осіб. Один працює у Львівському центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а. Другий – у приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації», що на вул. Личаківській, 56. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили в міському управлінні соціального захисту, у Центрі обліку пункт функціонує щоденно з 09:00 год. до 20:00 год. (з 20:00 до 09:00 год. для бездомних осіб працює відділення нічного перебування), а на вул. Личаківській, 56 – в робочі дні з 09:00 до 18:00 год. й за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C.

«Пункт обігріву у приміщенні Центру обліку забезпечений гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування. Також, за потреби, бездомні особи зможуть скористатися санітарно-гігієнічними послугами та отримати комплект одягу. Працівники, які чергують у пункті обігріву, взаємодіють з екстреними службами міста. За потреби, до роботи пункту обігріву залучатимуться волонтери», – розповів начальник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

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Уже певний період працівники Центру обліку інформують усіх безпритульних осіб, які звертаються в установу, про те, що діятимуть пункти обігріву. Також про роботу Центру інформують під час соціального патрулювання.

Водночас, Львівська міська рада звертається до усіх небайдужих повідомляти про факти та місця перебування бездомних осіб, які потребують допомоги, за тел.: 233 14 79, або 233 10 49. Також можна телефонувати на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.

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