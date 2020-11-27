У Львові орендаря-боржника через суд вигнали з приміщення

Орендаря комунального приміщення, розташованого у Франківському районі Львова, через борги довелося виселяти у судовому порядку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Йдеться про нежитлове приміщення площею 29,7 кв м на вул. Здоров’я, 4, що у Франківському районі. Воно належить до комунальної власності міста, вартість цієї нерухомості становить 506 400 грн.

Це приміщення використовували як творчу майстерню і тривалий час не платили оренду. Відтак міське управління комунальної власності подало в суд.

Реклама партнерів

«Орендар втратив право на користування та був зобов’язаний звільнити займані приміщення на вул. Здоров’я, 4. Станом на сьогодні приміщення повернуто у користування територіальній громаді», – йдеться у повідомленні.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Нагадаємо, нещодавно Львівська міська рада пробачила понад 5 млн грн боргу орендарям комунальних приміщень. Детальніше про те, кому дозволили не виплачувати борги і за які саме приміщення, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook