Мерія Львова пробачила більше 5 млн грн боргу орендарям комунальних приміщень. Хто у списку

Майже 50 орендарям комунальних приміщень у Львові списали більше 5,3 млн грн боргів. Серед них – громадські організації, підприємства та навіть політичні партії. Відповідне рішення сьогодні, 16 жовтня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Мерія пробачила орендарям комунальних приміщень 5,38 млн грн боргів, які не вдалося стягнути навіть через суд. Таку заборгованість визнали як безнадійну дебіторську і спишуть її.

У переліку горе-орендарів – 47 фізичних і юридичних осіб, які винаймали протягом кількох років комунальні приміщення у різних районах Львова за договором оренди. Серед тих, кому списали борги, є громадські організації («Суперсет 880», «Карпати», «Гостинний Львів», «Галицька надія», «Асоціація правозахисників України»), підприємства та навіть політичні партії.

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Так, Залізнична районна організація Народного Руху України заборгувала трохи більше 10 000 грн за оренду приміщення на вул. Кульпарківській, 160 (з 2012 по 2015 роки).

А Львівська міська організація Української партії «Єдність», орендуючи з 2007 по 2015 роки приміщення на вул. І. Нечуя-Левицького, 4, не сплатила до бюджету міста понад 45 500 грн.

Найбільший борг списали Західноукраїнському будівельно-ремонтному акціонерному товариству (приміщення на вул. Зеленій, 9) – понад 1,1 млн грн.

Орендно-торгівельному підприємству «Залізні води» пробачили 0,5 млн грн боргу за оренду приміщень на вул. Ярославенка, 22-А та на вул. Карманського, 19.

Виробничо-комерційному товариству з обмеженою відповідальністю «ММГ» (приміщення на вул. Стрийській, 101) дозволили не повертати 0,5 млн грн боргу. ТзОВ «Доля» (приміщення на вул. Дністерській, 16) – більше 0,5 млн грн, ПП «Компанія Нерухомість-Захід» (приміщення на вул. Б. Хмельницького, 82) – понад 0,6 млн грн.

Також мерія списала більше 327 000 грн боргу і комунальному підприємству Львівської облради «Аптека під Фемідою» за приміщення на вул. Дорошенка, 36.

Із повним списком осіб, яким міськрада Львова списала борги за оренду комунального майна, можна ознайомитись за цим посиланням.

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