Прем'єрний «Турандот» у Львівській опері: грандіозні декорації та 186 костюмів

На сцені Львівської національної опери 26 листопада відбулася прем’єра опери «Турандот» Дж. Пуччіні: колоритна музика й атмосфера Стародавнього Китаю, грандіозні декорації, 186 костюмів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Оперного театру.

Це останній незавершений твір італійського композитора, який поруч із його славетними операми «Богемою», «Мадам Баттерфляй» і «Тоскою» увійшов у репертуар театру. Через незавершений фінал опери (композитор помер, не встигнувши дописати кінцівку), «Турандот» досі провокує запеклі дискусії у митців та критиків.

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Постановка опери «Турандот» Дж. Пуччіні – знакова для театру, адже поставлена вперше за 120-річну історію Львівської національної опери і приурочена ювілею театру. Задля вагомості та масштабності проєкту до числа постановників залучили міжнародну команду митців із п’яти країн світу на чолі із відомим польським режисером Міхалом Знанецьким – постановником понад 200 вистав у багатьох країнах світу – від Польщі до Аргентини. В Україні – це перша робота відомого режисера.

Однак довгоочікувана постановка опери «Турандот» Дж. Пуччіні відбулася із неабиякими труднощами: через карантин її двічі переносили. Тим часом не припинялася підготовка музичної частини – солістів, хору та оркестру театру, що тривала кілька місяців під керівництвом диригента-постановника Івана Чередніченка та хормейстера-постановника Вадима Яценка.

Щоб не відміняти прем’єру через карантин, було прийняте рішення, що робота із міжнародними постановниками буде відбуватися онлайн. Для режисера Міхала Зненецького (Польща), балетмейстерки Діани Теохарідіс (Аргентина), сценографа Луіджі Скольйо (Італія) було забезпечено екран та інтернет-зв’язок, щоб сцена театру була «як на долоні». Допомагали міжнародним постановникам асистенти із команди театру. У такій онлайн-співпраці опера була поставлено дуже швидко – всього за 17 днів.

Щодо такого безпрецедентного випадку польський режисер Міхал Знанецький наголошує: «Мабуть найбільшим досягненням постановки у Львові є те, що ми показуємо світу, що можемо надалі існувати як артисти, працювати як постановники, як театри і переживемо все з великими емоціями, які дарує нам опера».

Варто додати, що прем’єру опери «Турандот» присвятили медичним працівникам, започаткувавши соціальну ініціативу #Дякуємо_лікарю.

За словами генерального директора-художнього керівника театру Василя Вовкуна, митців і лікарів об’єднує те, що вони працюють задля людей: медики лікують фізично, а митці – духовно, а воєдино – заради торжества життя. Близько 150 лікарів запросили на вже перші три прем’єрні вистави, надаючи запрошення на оперу безкоштовно.

Вражаючі факти про постановку опери «Турандот» Дж. Пуччіні на сцені Львівської національної опери:

Розкішні костюми, вражаючі декорації та світло переносять глядачів в атмосферу Стародавнього Китаю

Для постановки було пошито 186 костюмів, які розробила польська художниця Малгожата Слоньовська. Окремі із них, як от костюм Імператора, його свити і Турандот є надзвичайно об’ємними, виконавці мали пристосуватися аби рухатися в них і співати

Складні та яскраві декорації монтуються на сцені не менш, ніж пів доби. Основним елементом сценографії є фігури теракотової армії, яких є на сцені 130. Вони втілюють наче скам’янілих очевидців і лише трагедія у фіналі опери викликає у них співчуття, а отже – життя

В художньому освітленні використано 120 прожекторів, а також транслюються відеопроєкції

Окремі музиканти – виконавці на духових інструментах у виставі грають також за сценою, а не лише в оркестровій ямі

До постановки запрошений дитячий хор – учасники Львівської національної академічної хорової чоловічої капели «Дударик»

Для диригента-постановника Івана Чередніченка – це перша постановка у Львівської національній опері, яку він минулого року очолив як керівник музичної частини.

Прем’єри відбулися з аншлагом, однак згідно із чинними карантинними нормами слухачів у залі лише 362.

Вже відомо, коли відбудуться наступні вистави опери «Турандот» Дж. Пуччіні – 10 та 11 грудня. Квитки на виставу можна придбати тут.

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Фото: Руслан Литвин