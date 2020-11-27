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25-річний рецидивіст видурив у старшої жінки 80 тисяч і потрапив за ґрати

Соломія Головіна

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За шахрайство 25-річний неодноразово судимий за крадіжки житель Новояворівська отримав 4 роки тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Зазначається, що впродовж жовтня – грудня 2019 року чоловік, зловживаючи довірою старшої жінки, заволодів її коштами в сумі близько 80 тис грн. Натомість обіцяв посприяти в умовно-достроковому звільненні її сина.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Самбірської місцевої прокуратури, визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки. Враховуючи, що обвинувачений порушив умови умовно-дострокового звільнення, за ґратами він проведе 4 роки.

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