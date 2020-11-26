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Укрзалізниця знизила вартість бронювання квитків для туристичних груп

Ольга Денисяка

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Укрзалізниця знизила вартість попереднього бронювання квитків для туристичних груп. Тепер вони зможуть забронювати їх більш ніж удвічі дешевше. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

 

За голови правління компанії Володимира Жмака, розвиток внутрішнього туризму залізничним транспортом залишається одним із пріоритетів компанії. 

«Ми переконані, що в умовах пандемії COVID-19 залізниця  – найбезпечніший вид транспорту, тому ми працюємо над збільшенням привабливості поїздів як для туристів, так і для туристичного бізнесу», – зазначив Жмак. 

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Він також наголосив, що першими кроками в цьому напрямку є зниження вартості послуги попереднього бронювання квитків для групових замовлень із 200 до 80 гривень. 

Як повідомляв Львівський портал, напередодні новорічних свят Укрзалізниця відновлює рух низки поїздів, призначає додаткові, а також збільшує періодичність курсування. Квитки на ці поїзди можна придбати у залізничних касах та онлайн.

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