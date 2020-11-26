Укрзалізниця знизила вартість бронювання квитків для туристичних груп

Укрзалізниця знизила вартість попереднього бронювання квитків для туристичних груп. Тепер вони зможуть забронювати їх більш ніж удвічі дешевше. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

За голови правління компанії Володимира Жмака, розвиток внутрішнього туризму залізничним транспортом залишається одним із пріоритетів компанії.

«Ми переконані, що в умовах пандемії COVID-19 залізниця – найбезпечніший вид транспорту, тому ми працюємо над збільшенням привабливості поїздів як для туристів, так і для туристичного бізнесу», – зазначив Жмак.

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Він також наголосив, що першими кроками в цьому напрямку є зниження вартості послуги попереднього бронювання квитків для групових замовлень із 200 до 80 гривень.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні новорічних свят Укрзалізниця відновлює рух низки поїздів, призначає додаткові, а також збільшує періодичність курсування. Квитки на ці поїзди можна придбати у залізничних касах та онлайн.

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