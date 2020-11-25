Напередодні зимових свят Укрзалізниця відновлює рух низки поїздів та призначає додаткові

Напередодні новорічних свят Укрзалізниця відновлює рух низки поїздів, призначає додаткові, а також збільшує періодичність курсування. Про це інформує АТ «Укрзалізниця».
Так, відновлюється рух таких поїздів:
№ 13/14 Київ – Солотвино (Тересва) щоденно зі столиці з 13 грудня, зворотно з 14 грудня.
№ 26/25 Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів щоденно з Одеси з 13 грудня, зворотно з 14 грудня.
№ 58/57 Ковель – Одеса через день із Ковеля з 13 грудня, з Одеси з 14 грудня.
№ 70/69 Маріуполь – Львів щоденно із Маріуполя з 13 грудня, зі Львова – з 15 грудня.
№ 138/137 Хмельницький – Лисичанськ з 13 грудня щоденно із Хмельницького, зворотно з 14 грудня.
№ 357/358 Київ — Рахів щоденно з 18 грудня з Києва, з 19 грудня — з Рахова.
№ 745/746 Київ — Славське щоденно з 15 грудня у обох напрямках.
Вже відновлено курсування поїздів № 142 Львів — Бахмут та № 217/218 Київ — Рахів.
Призначено курсування додаткових поїздів:
№168 Львів — Одеса курсуватиме в обох напрямках 30 грудня 2020 та 3 січня 2021;
№198 Ковель — Львів здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року, 3, 6, та 10 січня 2021 року;
№ 768/767 Київ — Херсон, з Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 та 10 січня 2021 року, з Херсона —30, 31 грудня 2020 року, 4 та 11 січня 2021 року.
Призначені додаткові рейси наступним поїздам:
№ 774 Київ — Шостка на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021;
№ 782 Київ — Черкаси на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021.
Продовжено маршрут прямування поїздів:
№ 779/780 Суми — Вінниця.
З 13 грудня цього року щоденно курсуватимуть поїзди:
№ 41/42 Дніпро — Трускавець;
№ 43 Івано-Франківськ — Київ;
№ 45/46 Лисичанськ — Київ;
№ 118/117 Чернівці — Київ.
Квитки на ці поїзди можна придбати у залізничних касах та онлайн.
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Вероніка Рой