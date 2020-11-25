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Напередодні зимових свят Укрзалізниця відновлює рух низки поїздів та призначає додаткові

Вероніка Рой

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Напередодні новорічних свят Укрзалізниця відновлює рух низки поїздів, призначає додаткові, а також збільшує періодичність курсування. Про це інформує АТ «Укрзалізниця».

 

Так, відновлюється рух таких поїздів:

№ 13/14 Київ – Солотвино (Тересва) щоденно зі столиці з 13 грудня,  зворотно з 14 грудня.

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№ 26/25 Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів щоденно з Одеси з 13 грудня, зворотно з 14 грудня.

№ 58/57 Ковель – Одеса через день із Ковеля з 13 грудня, з Одеси з 14 грудня.

№ 70/69 Маріуполь – Львів щоденно із Маріуполя з 13 грудня, зі Львова – з 15 грудня.

№ 138/137 Хмельницький – Лисичанськ з 13 грудня щоденно із Хмельницького, зворотно з 14 грудня.

№ 357/358 Київ — Рахів щоденно з 18 грудня з Києва, з 19 грудня — з Рахова.

№ 745/746 Київ — Славське щоденно з 15 грудня у обох напрямках.

Вже відновлено курсування поїздів № 142 Львів — Бахмут та № 217/218 Київ — Рахів.

Призначено курсування додаткових поїздів:

№168 Львів  — Одеса курсуватиме в обох напрямках 30 грудня 2020 та 3 січня 2021;

№198 Ковель — Львів здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року, 3, 6, та 10 січня 2021 року;

№ 768/767 Київ — Херсон, з Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 та 10 січня 2021 року, з Херсона —30, 31 грудня 2020 року, 4 та 11 січня 2021 року.

Призначені додаткові рейси наступним поїздам:

№ 774 Київ — Шостка на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021;

№ 782 Київ — Черкаси на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021.

Продовжено маршрут прямування поїздів:

№ 779/780 Суми — Вінниця.

З 13 грудня цього року щоденно курсуватимуть поїзди:

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

№ 43 Івано-Франківськ — Київ;

№ 45/46 Лисичанськ — Київ;

№ 118/117 Чернівці — Київ.

Квитки на ці поїзди можна придбати у залізничних касах та онлайн.

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