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Світовий банк виділить Україні 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

Ольга Денисяка

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Світовий банк виділить Міністерству охорони здоров’я 100 мільйонів доларів для закупівлі вакцин від коронавірусу та обладнання лікарень. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

 

Світовий банк та МОЗ готують спільний проєкт вартістю 100 мільйонів доларів. Передусім йдеться про закупівлю вакцин від COVID-19 та обладнання для лікарень. 

«МОЗ спільно зі Світовим банком запускає проект вартістю майже 100 млн доларів. Ми опрацьовуємо всі документи. Насамперед ці кошти буде спрямовано на закупівлю вакцин від COVID-19, а також діагностичного і лабораторного обладнання для медзакладів», – розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова. 

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Вона також зазначила, що йде завершення ще одного спільного з СБ проєкту вартістю понад 200 мільйонів доларів «Покращення охорони здоров’я на службі у людей». 

«Загалом Світовий банк спільно з Міністерством охорони здоров’я реалізував повноцінно реконструкцію 102 амбулаторій сімейної практики, з них 91 уже ввели в експлуатацію», – підсумувала Шаталова. 

Як повідомляв Львівський портал, весною Рада директорів Світового банку затвердила додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів з метою соціальної допомоги сім’ям з низьким рівнем доходу.

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