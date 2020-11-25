За насильство над матір’ю трускавчанин опинився за ґратами

Львівська обласна прокуратура домоглася реального покарання за насильство над матір’ю. Зокрема, за скоєне тепер трускавчанин відсидить за ґратами за два роки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

37-річний трускавчанин, якого неодноразово притягували до відповідальності за домашнє насильство, у квітні цього року знущався над своєю 60-річною матір’ю: лаявся, принижував і наносив удари по всьому тілу.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у вчиненні домашнього насильства (ст.126-1 КК України). Втім потерпіла вкотре пробачила сина і просила не позбавляти волі, то чоловіка засудили до 150 годин громадських робіт і також він зобов’язаний пройти програму для кривдників та пробаційну програму.

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Причиною для втручання прокуратури стало те, що обвинувачений протягом останніх 2 років тричі засуджувався за нанесення своїй матері тілесних ушкоджень, а також вчинення щодо неї домашнього насильства, а громадські роботи і пробаційна програма не виправили його і не запобігли вчиненню нових кримінальних правопорушень.

Відтак апеляційний суд скасував незаконне рішення Трускавецького міського суду Львівської області та ухвалив новий вирок – 2 роки позбавлення волі, яке кривдник матері відбуватиме за ґратами.

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