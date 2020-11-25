ОСТАННІ НОВИНИ

За насильство над матір’ю трускавчанин опинився за ґратами

Вероніка Рой

|

Львівська обласна прокуратура домоглася реального покарання за насильство над матір’ю. Зокрема, за скоєне тепер трускавчанин відсидить за ґратами за два роки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

37-річний трускавчанин, якого неодноразово притягували до відповідальності за домашнє насильство, у квітні цього року знущався над своєю 60-річною матір’ю: лаявся, принижував і наносив удари по всьому тілу.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у вчиненні домашнього насильства (ст.126-1 КК України). Втім потерпіла вкотре пробачила сина і просила не позбавляти волі, то чоловіка засудили до 150 годин громадських робіт і також він зобов’язаний пройти програму для кривдників та пробаційну програму.

Реклама партнерів

Причиною для втручання прокуратури стало те, що обвинувачений протягом останніх 2 років тричі засуджувався за нанесення своїй матері тілесних ушкоджень, а також вчинення щодо неї домашнього насильства, а громадські роботи і пробаційна програма не виправили його і не запобігли вчиненню нових кримінальних правопорушень.

Відтак апеляційний суд скасував незаконне рішення Трускавецького міського суду Львівської області та ухвалив новий вирок – 2 роки позбавлення волі, яке кривдник матері відбуватиме за ґратами.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...