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УЄФА присудила Україні технічну поразку за скасований Швейцарією матч

Андрій Котенський

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Сьогодні Апеляційний комітет УЄФА розглянув справу щодо скасування поєдинку Ліги націй Швейцарія – Україна, який мав відбутися 17 листопада, і зарахував збірній України технічну поразку. Про це Львівському порталу повідомили в Українській асоціації футболу.

 

Як відомо, матч Ліги націй УЄФА Швейцарія – Україна було скасовано через рішення департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України.

За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія — Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.

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Віце-президент УАФ, генеральний секретар асоціації Юрій Запісоцький заявив: «Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним та про свій намір оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді Лозанни одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною».

Якщо відбудеться зарахування технічної поразки то підопічні Андрія Шевченка наберуть лише 6 очок у групі, і посядуть останнє місце в турнірній таблиці. Відтак на наступний сезон збірна України випаде із дивізіону А Ліги Націй.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 3 вересня, на стадіоні «Арена Львів» збірна України перемогла Швейцарію у матчі Ліги націй з рахунком 2:1. Матч відповідь мав відбутися у Швейцарії, 17 листопада. Однак швейцарці відправили збірну України з футболу на карантин, через спалах коронавірусу.

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