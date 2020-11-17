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Футбольний матч збірної України зі Швейцарією скасовано через коронавірус

Андрій Котенський

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Головний санітарний лікар кантону Люцерн відправляє збірну України з футболу на карантин, через спалах коронавірусу у лавах синьо-жовтих. Рішення про долю матчу Ліги націй має прийняти УЄФА. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на Швейцарську футбольну асоціацію УАФ.

 

Водночас Українська асоціація футболу офіційно заявляє, що УЄФА повідомив УАФ, що «у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія — Україна не може відбутися».

УЄФА, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, однак заборона місцевої влади перекреслює всі сподівання футбольних організацій провести гру.

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Рішення щодо подальшої долі матчу прийматиме УЄФА.

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