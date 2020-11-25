У МОЗ розповіли, скількох людей вже оштрафували за відсутність масок

В Україні з 21 листопада за неносіння масок оштрафували 2 111 осіб. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, з 21 листопада вступив в силу закон про запровадження адміністративної відповідальності за неносіння масок у громадських будівлях та транспорті.

«За період дії документа було складено 2 111 постанов про накладання штрафів на місці порушення», – цитує пресслужба МОЗ Максима Степанова.

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Як повідомляв Львівський портал, 6 листопада Верховна Рада прийняла рішення про штрафи за неносіння масок у громадських місцях під час дії карантину. Маска повинна закривати ніс і рот, виготовлена вона може бути самостійно. Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.

Вже 21 листопада штрафи за неносіння масок у громадських закладах та транспорті набули чинності: вони сягають від 170 до 255 грн.

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