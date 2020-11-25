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На пішохідному переході біля Львова автомобіль збив 15-річну дівчину

Ольга Денисяка

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24 листопада на пішохідному переході у селі Підбірці, що біля Львова, водій автомобіля Nissan X-Trail збив 15-річну дівчину. Постраждалу госпіталізували з перелолом плечової кістки. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Аварія сталась 24 листопада близько 17:20 год. у селі Підбірці Пустомитівського району.

Водій автомобіля Nissan X-Trail на нерегульованому пішохідному переході наїхав на 15-річну мешканку села Підбірці.

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Внаслідок ДТП, потерпілу у стані середнього ступеня важкості, з закритим переломом правої плечової кістки зі зміщенням фрагментів, госпіталізували до лікарні.

Обставини події встановлюються.

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