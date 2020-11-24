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Затримали чоловіка, який вимагав у мешканця Червонограда 100 тисяч гривень

Ольга Денисяка

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24 листопада правоохоронці затримали 43-річного жителя Одеської області, який вимагав у мешканця Червонограда 100 тисяч гривень, які той нібито заборгував йому кілька років тому. При цьому злочинець погрожував чоловіку та його родині вбивством. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

43-річний житель Одеської області упродовж декількох днів вимагав у потерпілого 100 тис. грн, які той нібито заборгував йому кілька років тому, погрожуючи при цьому йому та членам його сім’ї вбивством.

24 листопада, співробітники територіального підрозділу поліції затримали зловмисника в одному з сіл Радехівського району під час одержання ним частини коштів, які він вимагав у заявника, у сумі 53 тисячі гривень та 500 доларів США.

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За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексчу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини та інших осіб, причетних до скоєння злочину.

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Фото: Нацполіція Львівщини

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