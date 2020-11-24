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За кермом позашляховика, який зніс дитмайданчик у Львові, був п’яний поліцейський

Вероніка Рой

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За кермом позашляховика «Фольксваген Туарег», який у вівторок, 24 листопада,  у Львові на вулиці Торфяній пошкодив три припарковані автівки, а також влетів у дитячий майданчик, був нетверезий працівник поліції. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Мова йде про ДТП, яка трапилася близько 14.45 на вулиці Торфяній у Львові. 24-річний львів’янин, перебуваючи у нетверезому стані, пошкодив припарковані на узбіччі автомобілі і виїхав на дитячий майданчик. Потерпілих у результаті події немає.

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Як було встановлено, за кермом «Фольксвагена» перебував співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини.

«За фактом дорожньо-транспортної пригоди призначено службове розслідування. За його результатами поліцейського буде звільнено з поліції», – повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Віконський.

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Фото: поліція

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