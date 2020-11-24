У Львові водій позашляховика зніс дитячий майданчик

У вівторок, 24 листопада, у Львові на вулиці Торфяній водій автомобіля «Фольксваген Туарег» пошкодив три припарковані автівки, а потім влетів у дитячий майданчик. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними патрульних, водій автомобіля «Фольксваген Туарег» спершу врізався у припаркований автомобіль «Нісан», потім – у «БМВ». Остання автівка за інерцією зачепила ще один транспортний засіб – «Мазду».

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Далі «Фольксваген Туарег» влетів у дитячий майданчик, де зніс гірку та гойдалку. Один із очевидців події ледь встиг забрати дитину.

Патрульні отримали пояснення від очевидців та встановили водія. Ним виявився 24-річний львів’янин. Він мав ознаки сп’яніння. Чоловікові запропонували пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння. Він виявив бажання пройти її в медичному закладі. Однак, приїхавши туди – відмовився.

На порушника винесли постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП. Також склали три протоколи: за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та за ст.261 (Адміністративне затримання) КУпАП.

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Фото: патрульна поліція