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У Миколаївському районі відремонтували міст за майже 8 мільйонів

Соломія Головіна

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У рамках капітального ремонту дороги Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка завершили  реконструкцію моста у селі Вербіж Миколаївського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Протяжність відремонтованого моста – 36 метрів. Ремонт обійшовся у близько 7,7 млн грн.

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«Під час ремонту розширили проїзну частину та тротуари, замінили прогонову будову та посилили опори,  а  також влаштували залізобетонну монолітну плиту з гідроізоляцією та підходи до моста, водовідведення, захисне покриття на тротуарах, нове перильне та бар’єрне огородження», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

За його словами, дорожники відремонтували 12 кілометрів автошляху Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка. Зокрема, ділянку між населеними пунктами Дороговиж та Велика Горожанка.

Зараз встановлюють дорожні знаки та автопавільйони на зупинках громадського транспорту. Невдовзі нанесуть розмітку.

«Ремонт цієї дороги знімає навантаження з об’їзної Львова. Відтепер, водії, які рухаються, наприклад, із Миколаєва, Пустомит або Меденич у Городок, чи із Стрия у Жовкву можуть скористатись відремонтованою ділянкою дороги Т-14-25», – додав Юрій Бучко.

Раніше керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза зазначав, що середній вік мостів Львівщини – 70 років. Відтак наступного року у області збираються активно взятися за їхній ремонт.

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Фото: ЛОДА

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