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Поліція розшукує зниклого п’ять днів тому мешканця Дрогобича

Вероніка Рой

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Поліцейські оголосили в розшук 38-річного Івана Мелька, який п’ять днів тому вийшов з дому та зник. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Іван Мелько, який є жителем міста Дрогобич, 19 листопада пішов з дому та не повернувся. Чоловік був одягнений у джинси темно-синього кольору, коричневі кросівки. Мав із собою рюкзак темного кольору. Останній раз його бачили на вулиці Трускавецькій у місті Дрогобич.

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До розшуку Іван Мелька залучені поліцейські, рятувальники, а також волонтери та небайдужі громадяни.

Правоохоронці закликають усіх, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування чоловіка, повідомити про це на оперативну лінію 102.

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Фото: поліція

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