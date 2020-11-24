Мешканців Львівщини закликають пройти безкоштовний тест на гепатит С та ВІЛ

На Львівщині організовують безкоштовне тестування мешканців на вірусний гепатит С та ВІЛ, що відбуватиметься у мобільній амбулаторії. Пройти тест можна 24 листопада у Новому Роздолі та 25 листопада у Червонограді. Про це під час брифінгу у вівторок, 24 листопада, повідомила директор Львівського обласного центру громадського здоров’я Мар’яна Служинська, передає кореспондент Львівського порталу.

З 20 по 27 листопада триває Європейський тиждень тестування. Відтак 24 та 25 листопада Львівський обласний центр громадського здоров’я у співпраці з Благодійним фондом «Салюс» організовує безкоштовне тестування мешканців Львівщини на вірусний гепатит С та ВІЛ.

За словами Мар’яни Служинської, близько мільйона українців не знають, що мають у своєму організмі вірус гепатиту С. Ще 60 000 — не знають про свій ВІЛ-позитивний статус. Хвороби можуть доволі довго проходити безсимптомно, тому важливо вчасно пройти тестування.

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«Вкотре нагадуємо мешканцям Львівщини про можливість безкоштовного тестування на вірусний гепатит С та ВІЛ інфекцію. Це можна зробити у свого сімейного лікаря або в пунктах тестувань. Хвороби небезпечні тим, що можуть доволі довго проходити без симптомів та непомітно розвиватися в організмі», – розповіла директор Львівського обласного ЦГЗ.

Тож, в рамках тижня тестування на Львівщині тест можна пройти:

24 листопада – на території Новороздільської міської лікарні (м. Новий Розділ, вул. Володимира Винниченка, 37) з 13:00 до 15:00 год;

25 листопада – на території Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Червоноград (м. Червоноград, вулиця Івасюка, 8) з 13:00 до 15:00.

Також Мар’яна Служинська наголосила, що під час епідемії коронавірусу в Україні стрімко зменшилась кількість тестувань на ВІЛ-інфекцію.

«Вся світова медична спільнота звертає увагу, що під час епідемії коронавірусу зменшилась кількість звертань до лікарів. Це небезпечно тим, що після закінчення епідемії у нас буде фіксуватись величезна кількість занедбаних випадків хронічних та онкологічних захворювань. Тому ми закликаємо не відкладати запланований візит до лікаря», – додала медик.

Зазначимо, що минулого року акція «Дізнайся свій статус: пройди тест на ВІЛ» проходила біля Львівської ОДА. Львів’яни могли пройти безкоштовний, конфіденційний, а за бажанням пацієнта – анонімний тест.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині за 9 місяців вперше діагностовано 241 випадок ВІЛ-інфекції, в тому числі – 80 вперше діагностованих випадків СНІДу.

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