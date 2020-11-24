10 порад, як не захворіти восени

Щоб легше перенести коронавірус чи не захворіти на сезонну алергію, осінню застуду та грип, необхідно гарно висипатися, не стресувати, відмовитись від шкідливих звичок та вживати здорову сезонну їжу, що зараз багата на вітаміни. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі Громадського здоров’я МОЗ України.

10 порад щодо зміцнення здоров’я і підтримки імунітету восени:

Висипляйтеся як слід. Міцний та комфортний нічний сон має вирішальне значення для підтримки здоров’я, допомагає вашому тілу відновлюватися і благотворно впливає на нашу здатність боротися зі збудниками хвороб. Імунна функція поліпшується у добре відпочилих людей.

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Залишайтеся на зв’язку з людьми, яких любите. Підтримка зв’язків з важливими для вас людьми може бути важливішою, ніж ви думаєте. Це може допомогти поліпшити емоційне здоров’я. Ряд досліджень показують, що теплі стосунки в родині відіграють важливу роль в поліпшенні показників здоров’я.

Візьміть під контроль свій стрес. Численні дослідження показують, що психологічний стрес може сприяти зниженню імунітету. Щоб зменшити тиск стресу, обмежте новинний потік, менше часу приділяйте зведенням по захворюваності в країні і в світі. Намагайтеся більше часу приділяти речам, які можуть принести вам задоволення і підняти настрій. Стрес добре долає заняття фізкультурою, йогою, рухливими іграми з членами своєї сім’ї або ж перегляньте гарний фільм.

Їжте більше овочів і фруктів – це дуже простий і смачний спосіб урізноманітнити одержувані вами поживні речовини і підвищити свій імунітет. Осінь – чудовий час попестити себе сонячними гарбузами, солодкими яблуками і обліпиховим чаєм, які, крім усіх інших корисностей, містять провітамін А, що позитивно впливає на імунітет.

Переконайтеся, що ви отримуєте достатньо вітаміну Д. Цей важливий для міцності наших кісток і для нашого імунітету вітамін міститься в жирній рибі (скумбрія, оселедець, лосось) і деяких грибах (шіїтаке, чорні грузді). Крім того, наше тіло також може виробляти вітамін D при впливі сонячного світла, тому прогулянки в сонячну погоду особливо корисні.

Не зловживайте алкоголем. Багато людей повідомляють, що під час пандемії вони стали більше пити. І хоча один-два келихи алкоголю можуть допомогти зняти стрес, пов’язаний з COVID-19, це не явно не найкращий спосіб впоратись із загрозами для вашого здоров’я. Згідно з дослідженнями, вживання алкоголю, особливо надмірне, може послабити вашу імунну систему і знизити здатність організму боротися з інфекцією.

Не куріть, а якщо курите, відмовляйтеся від тютюну. Відмова від куріння набула особливої актуальності сьогодні у контексті пандемії COVID-19, адже доведено, що порівняно з некурцями, курці мають більше шансів інфікуватися COVID-19 та вищий ризик розвитку ускладнень та смерті від вірусу. Це стосується як тих, хто курить, як звичайні сигарети, так і користувачі кальянів, систем для нагрівання тютюну та електронних сигарет.

Переконайтеся, що ви отримуєте достатню фізичне навантаження. Фізична активність – ідеальний спосіб підвищити імунітет та привести себе в форму, позбутися стресу і зберегти здоров’я серця. А ще фізичні вправи сприяють виробленню ендорфінів, які покращують настрій. За даними ВООЗ дорослим варто дотримуватися помірного фізичного навантаження не менше 150 хвилин на тиждень (в ідеалі – це поєднання аеробних і силових тренувань).

Виходьте на вулицю кожен день. Можливість вийти на вулицю, щоб покататися на велосипеді або відправитися на прогулянку має великий вплив і на фізичне здоров’я, і ​​на емоційний стан. Якщо цієї осені ви збираєтеся займатися спортом на відкритому повітрі, обов’язково дотримуйтесь відповідних правил соціального дистанціювання і подумайте про те, щоб залишатися в безпеці.

Зробіть щеплення від грипу. Проблема в тому, що ми дійсно не можемо гарантувати собі і своїм близьким, що загроза зараження обійде нас стороною. Більше того – ми не знаємо, підхопимо лише грип чи тільки COVID-19, або ж захворіємо двома захворюваннями відразу. Водночас експерти ВООЗ стверджують, що якщо ви зробили щеплення від грипу, але все ж заразилися COVID-19, то перебіг захворювання буде значно легшим.

Чим здоровішими ми будемо, коли зустрінемо хворобу, тим легше перенесемо захворювання.

Як відомо, 24 листопада Львівщина встановила новий коронавірусний антирекорд.

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