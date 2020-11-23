Від коронавірусу помер викладач Львівського аграрного університету

Коронавірус забрав життя 43-річного Романа Попівняка – викладача Львівського національного аграрного університету. Про це йдеться на сторінці вишу у Facebook.

Про смерть Романа Попівняка від COVID-19 стало відомо в понеділок, 23 листопада. Він був кандидатом економічних наук, доцентом кафедри менеджменту ім. професора Є. Храпливого Львівського національного аграрного університету.

«Роман Богданович Попівняк був знаний як талановитий науковець, дуже порядна і чуйна людина, турботливий батько і люблячий чоловік. У нашій пам’яті він навіки залишиться веселим, жартівливим та завжди готовим прийти на допомогу. Передаємо слова щирого співчуття родині та близьким покійного. Вічна пам’ять!», – йдеться у повідомленні ЛНАУ.

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Зазначимо, коронавірус уже забрав життя 1150 мешканців Львівщині, за останню добу – 10 людей.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, на Львівщині померли 33 медпрацівники, 12 із – це лікарі.

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