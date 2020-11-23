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На Стрийщині судитимуть п’ятьох членкинь ДВК за фальсифікацію на виборах

Вероніка Рой

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У Стрийському районі судитимуть п’ятьох членкинь ДВК, яких підозрюють у фальсифікації виборів до Львівської обласної ради. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

До суду скерували обвинувальний акт щодо п’яти жительок села Йосиповичі, що у Стрийському районі. Жінки віком від 27 до 48 років під час проведення місцевих виборів 25 жовтня були членами ДВК: голова, заступник, секретар та двоє членів.

Встановлено, що п’ятеро членів ДВК всупереч чинному законодавству за кілька годин до завершення голосування підписали протокол ДВК про підрахунок голосів виборців при обранні депутатів до Львівської обласної ради. Тобто до підсумкового засідання дільничної виборчої комісії та остаточного заповнення протоколу.

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Досудове розслідування вже завершили, а справу скерували до суду. На фігуранток чекає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін 5 років.

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